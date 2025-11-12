Goiás tem hoje um mapa de armamento que chama atenção: dos 114.568 registros de armas no Estado, 36.112 são de fuzis. Isso dá cerca de 31,5% do total. Em termos práticos, de cada três armas registradas, uma é fuzil. Os goianos concentram 10,3% dos fuzis registrados no País entre colecionadores, atiradores e caçadores (CACs). É o 4º Estado brasileiro com mais fuzis registrados, segundo dados do Sistema Nacional de Armas (Sinarm), da Polícia Federal, e o primeiro em quantidade per capita – há um fuzil para cada 206 pessoas.\nO levantamento mostra que a maior parte dos fuzis em Goiás está registrada nas mãos de atiradores esportivos (62,7%), seguidos de caçadores (35,9%) e uma pequena porcentagem de colecionadores (1,3%). Em números absolutos, são 22.641 fuzis atribuídos a atiradores e mais de 12 mil a caçadores, o que revela o peso do público civil na expansão desse tipo de armamento.