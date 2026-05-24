O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) abriu um leilão para venda de mais de 400 veículos e 74 peças de joias de ouro. O leilão está agendado para ocorrer de terça-feira (26) a sexta-feira (29), mas os interessados podem fazer lances pelo site da leiloeira para os veículos. Apenas os lances para as joias estarão liberados nesta segunda-feira (25). Conforme o edital, o evento ocorrerá somente na modalidade eletrônica. Veja a galeria de fotos no site oficia da Caiapo Leilões.\nSegundo o tribunal, dentre os veículos — carros de passeio, motos e caminhões —, há aqueles aptos à circulação e sucatas aproveitáveis para peças. Para participar, é necessário acessar o site oficial e preencher um formulário para cadastro.\nOs lotes com peças de joias de ouro variam entre um item, sete e 66 itens, com preços iniciais de R$ 3,4 mil (corrente dourada com 65% de ouro), R$ 12.960 e R$ 103.530, respectivamente.