-VÍDEO: ANÁPOLIS HOLLYWOOD (1.3423604)\nLonge da pressão dos palcos e da correria entre uma gravação e outra, o que levaria estrelas de Hollywood a visitarem uma cidade do centro de Goiás? A resposta está em uma história pouco conhecida, que conecta Anápolis a algumas das maiores personalidades do cinema e do teatro norte-americano. O vídeo feito pelo corretor Arthur Faria, desenterra o passado e passagem de Joan Lowell, Richard Halliday e Clark Gable, em terras goianas.\nO historiador e presidente do Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural Jan Magalinski, Jairo Alves Leite, explica em entrevista ao jornal O POPULAR, que a presença de artistas americanos na região começou a partir da trajetória da atriz Joan Lowell, que em 1935, organizou umaexcursão com pedagogas norte-americanas de Nova York para uma viagem de transatlântico pela América do Sul, passando por Santos, Rio de Janeiro, Uruguai e Argentina e que resolveu ficar por um detalhe: sua vida amorosa.