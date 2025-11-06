-Menina convive com cobras e jacarés (1.3333365)\nUma menina de nove anos impressionou a internet ao mostrar a convivência com animais selvagens, como cobras píton e jacarés (veja vídeo acima). Na rede social, a mãe de Alice, Beatriz Lopes, costuma postar como é o dia a dia da família para mais de 190 mil seguidores.\nNossa casa é quase um zoológico e você é nosso convidado", escreveu Beatriz.\nA família mora em Jacareí, interior de São Paulo, e tem mais de 100 animais. Dentre os quais: pavão, jaguatirica, coelhos, ratos, pombas, marrecos, abelhas e macacos.\nOnça é resgatada em fazenda de Goiatuba; vídeo\nSucuri encontrada em balneário de Rio Quente tinha 5 metros e foi resgatada por cinco pessoas\nPrimos se deparam com cobra gigante em estrada quando voltavam de pescaria; vídeo\nA píton recebeu o nome de Trena e em uma das postagens, Beatriz brinca com a cobra. "Cadê a Trena da mamãe? Achou", conversa com o animal.