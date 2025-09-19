freezer com picolés e homens trabalhando expostos ao sol (Olívia Mansur e Pixabay)\nDiante da escalada da temperatura no estado nos últimos dias, algumas empresas estão investindo em ações de bem-estar para ajudar os colaboradores a enfrentarem o período quente em Goiás. As medidas vão desde a distribuição de picolés até mudança do horário de trabalho e ambiente climatizado com ar-condicionado para refeições. Ao POPULAR, empresas, colaboradores e especialistas falaram sobre os benefícios e importância da ação.\nIdentificamos a necessidade de reforçar as medidas de prevenção ao estresse térmico e de garantir mais conforto, especialmente para aqueles que atuam em campo”, explicou Renata Danzi, gerente de Responsabilidade Social e Comunicação da BRK, empresa subdelegada pela Saneago para a operação do esgotamento sanitário em Goiás.