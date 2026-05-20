O médico otorrino Pablo Henrique de Faria, de 48 anos, natural de São Luís de Montes Belos, decidiu deixar a medicina para seguir a vocação religiosa. Atualmente, ele é padre na Diocese de Itumbiara, no sul goiano. Ao POPULAR, o religioso contou como tudo mudou na vida dele. Segundo o padre, após a formação, ele montou a própria clínica, mas deixou o negócio, assim como terminou com a namorada, quando se aprofundou em uma experiência sobrenatural.\nEu tive um encontro com Jesus lá em São Paulo. No meu primeiro ano de residência foi muito difícil... Então eu acabei, pelo sofrimento, me aproximando da Igreja Católica”, recorda.\nMais velho de três irmãos, Pablo Henrique destacou que foi criado em uma família de classe média, em São Luís de Montes Belos. O pai dele era funcionário do Banco do Brasil (BB) e a mãe, gerente de uma loja na cidade.