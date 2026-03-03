A esperada chegada de turistas internacionais a Goiânia para acompanhar o Grande Prêmio do Brasil de MotoGP, que se realiza de 20 a 22 de março na capital, tem provocado uma corrida de empreendedores para se prepararem a receber e atender estrangeiros. Nesta segunda-feira (2), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Goiás (Sebrae-GO) fez os primeiros cursos de tradução simultânea com o uso de aplicativos em smartphones com foco em microempreendedores, pequenos empresários ou trabalhadores que farão atendimento direto aos turistas. A expectativa, de acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços, Adonídio Neto, é de que 150 mil turistas estejam em Goiânia para o evento e a estimativa é que 30% deste total sejam estrangeiros.