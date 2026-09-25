Fisioterapeuta Magda Oliveira da Silva foi presa suspeita de causar lesões graves em pacientes de Goiânia (Divulgação/Polícia Civil)\nAtendimentos realizados no quarto de uma casa, sob a justificativa de que a clínica estaria em reforma, e procedimentos cirúrgicos sem condições básicas de higiene fazem parte dos relatos de pacientes da fisioterapeuta Magda Oliveira da Silva, presa preventivamente em Goiânia. Ela é investigada pela Polícia Civil de Goiás (PC-GO) por suspeita de causar lesões graves e gravíssimas em pacientes durante procedimentos estéticos.\nAs denúncias envolvem mulheres que afirmam ter ficado com deformidades, amputações parciais e sequelas permanentes após intervenções nas regiões íntima, facial, mamária e glútea.\nA defesa de Magda Oliveira da Silva afirmou que confia na Justiça e que a inocência da profissional será comprovada no decorrer da instrução penal. A nota sustenta que a atuação de Magda sempre foi pautada pelo rigor ético e que a equipe técnica está à disposição das autoridades para prestar os devidos esclarecimentos.