O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) divulgou novas regras para o controle de acesso e circulação de pessoas em todas as unidades do Poder Judiciário no estado. As normas envolvem a inspeção de segurança e a exigência de vestimenta formal compatível, entre outros pontos. Segundo o órgão, o objetivo das medidas é prevenir riscos e evitar incidentes, respeitando a dignidade humana e gerando mais proteção institucional.\nPor exemplo, conforme o documento, são proibidas roupas que exponham excessivamente partes do corpo e que tenham imagens ou símbolos considerados ofensivos e discriminatórios. Também não é permitido acessar as unidades com chinelos ou calçados informais. Além disso, o decreto libera o uso trajes étnicos ou culturais, reconhecendo a diversidade.\nA inspeção de segurança se refere à vistoria de pessoas, veículos ou volumes, com o uso de detectores de metais e equipamentos de raio X. Há algumas exceções, como, por exemplo, para os portadores de marca-passo, desde que haja o laudo médico. Também é obrigatório o uso de crachás ou adesivos de identificação.