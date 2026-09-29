-VÍDEO: Adolescente chega à festa de 15 anos ao som de Leonardo para homenagear avô (1.3460763)\nCada detalhe da festa de 15 anos de Ketlyn Cristine foi planejado minuciosamente por ela para homenagear o avô materno, de quem herdou o amor pelos cavalos e pelas tradições rurais. A comemoração, marcada pela chegada surpreendente da jovem montada em uma égua, foi realizada em São Francisco de Goiás, no centro do estado, e contou com recursos que o próprio avô deixou guardados para a neta (assista acima). Os detalhes foram compartilhados pela mãe da jovem, Kelre Dalila dos Santos Araújo.\nEla aproveitou muito. Esperou tanto pelo dia que aproveitou até amanhecer [...] "Ela é meu orgulho. Ver ela feliz e linda foi maravilhoso”, afirmou a mãe.\nAvô homenageado por neta que entrou em aniversário montada em égua deixou dinheiro para festa antes de morrer, diz mãe