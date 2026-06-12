A decisão proferida pela juíza Simone Monteiro nesta quarta-feira (10), que anula o contrato de prestação de serviço de limpeza urbana entre a Prefeitura de Goiânia e o consórcio Limpa Gyn, fundamentou-se em conclusões de um relatório pericial que identificou vícios na fase preparatória da licitação, especificamente quanto à definição da natureza dos serviços, ao agrupamento do objeto em lote único e a inconsistências nas estimativas de quantitativos. O tribunal determinou a manutenção da execução dos serviços por um período máximo de 12 meses como medida de transição para evitar a descontinuidade da coleta de lixo, enquanto a administração municipal deverá realizar um novo procedimento licitatório.\nO relatório elaborado pelo perito Marcelo Ribeiro Dias Serrat, com assistência do engenheiro Eduardo Granieri de Oliveira, afirmou que as atividades de coleta de resíduos sólidos, varrição mecanizada e remoção de entulhos são serviços comuns de engenharia. Segundo o documento técnico, esses serviços possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser definidos de forma objetiva no edital por meio de especificações usuais de mercado. A perícia registrou que o uso do critério de julgamento técnica e preço para esses objetos foi inadequado, uma vez que a legislação reserva tal modelo para situações de alta complexidade ou inovação tecnológica que não foram demonstradas nos estudos técnicos preliminares.