O tradicional túnel de luzes da Praça Tamandaré, no Setor Oeste, deverá entrar em operação ainda nesta semana. Servidores da Prefeitura de Goiânia passaram toda a tarde desta terça-feira (2) montando a iluminação característica que cobre a Avenida Assis Chateaubriand e a árvore que fica na praça, assim como o restante da decoração no local.\nA inauguração estava marcada para está terça, mas foi adiada para sexta-feira (5). Por volta 16h, a assessoria informou que o evento havia sido cancelado devido danos causados pelas chuvas que ocorreram de madrugada. O POPULAR esteve no local, onde funcionários que trabalham na instalação contaram que não houve danos por parte da chuva e que ela teria, na verdade, atrasado a montagem da decoração.\nAs luzes da Tamandaré foram motivo de polêmica este ano quando o prefeito Sandro Mabel (UB) disse, em entrevista coletiva de lançamento do Natal do Bem, que “este ano não teremos o túnel na Praça Tamandaré. Vamos mudar a exposição de lugar e criar uma decoração mais moderna e dinâmica”. A fala de Mabel gerou repercussão das pessoas que consideram o túnel de luz um dos pontos tradicionais da iluminação das festas natalinas.