Decoração de Natal de Trindade 2025 (Divulgação / Prefeitura de Trindade)\nA decoração natalina instalada pela Prefeitura de Trindade, contratada por meio de duas licitações que somam cerca de R$ 6,2 milhões, gerou polêmica entre moradores nas redes sociais após a divulgação do material oficial. Enquanto parte do público elogiou o visual e a atmosfera criada para o fim de ano, outra parcela criticou o investimento e cobrou que os recursos fossem direcionados a serviços essenciais.\nA Prefeitura de Trindade esclareceu que a iniciativa foi criada para ampliar as atrações culturais da cidade, fortalecer o turismo e fomentar o comércio local, sendo definida como um evento de grande proporção para o município.\nNas redes sociais, a prefeitura publicou um vídeo apresentando o resultado da decoração natalina deste ano. Nos comentários, o clima foi de divisão. No espírito natalino, muitos aprovaram o trabalho e parabenizaram a iniciativa.