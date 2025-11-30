O prefeito Sandro Mabel (UB) declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, diversos imóveis, com ou sem edificação, localizados às margens direita e esquerda do Córrego Cascavel, entre o Ribeirão Anicuns e a Avenida Castelo Branco. A medida está relacionada às obras de canalização do curso hídrico, implantação de pistas marginais, construção de bacia de detenção e execução da microdrenagem do Córrego Cascavel.\nO Decreto nº 2879, de 27 de novembro de 2025, acompanha um anexo com a delimitação dos lotes afetados, sendo que a área engloba 50 metros de cada margem e 2,7 quilômetros de extensão, sendo 100 metros antes da Avenida Castelo Branco. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), os processos de desapropriação das áreas afetadas no projeto já estão em andamento desde de 2014, quando as obras de canalização do córrego foram iniciadas, conforme o Decreto nº 4936, de 12 de novembro de 2013. A reportagem percorreu parte do trecho que será desapropriado nos últimos dias e não localizou nenhum imóvel que já tenha passado por esse processo.