Um coro diferente vai ecoar neste sábado no Estádio Serra Dourada (30), palco da 11ª edição do Totus Tuus Mariae Festival. Em vez dos gritos das torcidas de futebol, vozes de mais de 60 mil pessoas, entoando orações e cânticos, são esperadas para o encontro. A programação, gratuita e aberta ao público, contará com a presença de uma visitante ilustre: a imagem peregrina de Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da América Latina. Outra novidade deste ano é que o festival foi reconhecido, por meio de lei federal, como manifestação da cultura nacional.\nO festival católico realizado anualmente em Goiânia, dedicado à devoção à Virgem Maria, é considerado um dos maiores eventos marianos do Centro-Oeste. A programação contará com shows, orações, pregações, adoração e missa. Neste sábado, os portões do Serra Dourada serão abertos às 8h, com início oficial da programação às 9h30. O encerramento está previsto para as 22h (veja quadro ao lado).