A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) acionou a Justiça, nesta terça-feira (12), para tentar suspender as notificações de desocupação expedidas pela Prefeitura de Goiânia a moradores e comerciantes do Setor Estrela D’Alva, na região norte da capital. Na ação, o órgão argumenta que as remoções relacionadas à ampliação da Avenida Goiás Norte estariam sendo conduzidas sem garantia de contraditório, ampla defesa e reassentamento das famílias afetadas. A Defensoria também pediu que o caso seja discutido no âmbito da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO).\nNo dia 4 de maio, moradores do Estrela D’Alva receberam notificações da Prefeitura determinando a desocupação de imóveis no prazo de 15 dias, sob a alegação de ocupação irregular em área pública. A desocupação tem como objetivo viabilizar a extensão da Avenida Goiás Norte. A continuidade da via até o Jardim Primavera, no encontro com a GO-070, na saída para Goianira, foi uma promessa de campanha do prefeito Sandro Mabel (UB). A ação deve afetar moradores e comerciantes de pelo menos quatro vias diferentes do Estrela D’Alva: Avenida 9 de Julho, Rua 17 de Março, Rua Sol Nascente e Rua Estrela D’Alva.