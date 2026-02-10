Uma inspeção de rotina realizada pela Defesa Civil Municipal na Marginal Botafogo na semana passada constatou, a princípio, problemas na ponte da Avenida Universitária com a via de tráfego rápido que corta a cidade de norte a sul. O coordenador da Defesa Civil, Robledo Mendonça, confirmou que foram identificados “alguns danos” e foi solicitado para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) fosse ao local e fizesse uma melhor avaliação. O POPULAR apurou que os problemas decorrem de processos erosivos no local, que desencadearam danos em dois pontos específicos, sendo um na parede de proteção da cabeceira e outro em um dos pilares que sustentam a ponte.\nA ponte da Avenida Universitária sobre a Marginal Botafogo consta em uma decisão judicial dada no final de janeiro, que confirmou uma liminar proferida em agosto do ano passado, obrigando a Prefeitura de Goiânia a fazer obras emergenciais para manutenção, recuperação e revitalização em quatro pontes da cidade. Na ocasião, a Procuradoria Geral do Município (PGM) informou que ia recorrer da decisão sob o argumento de que o poder judiciário estaria violando o princípio da separação dos poderes, já que não havia omissão no caso da manutenção das pontes em questão. A ação civil pública inicial foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), ainda em 2019.