(Reprodução/LinkedIn e RJTV)\nA defesa do ex-deputado estadual e médico Iram Saraiva Júnior, suspeito de estuprar uma criança de 2 anos no Rio de Janeiro, negou as acusações e afirmou que seu cliente é inocente. Segundo o advogado Alexandre Mallet, não existem provas que sustentem a denúncia. O médico foi preso na manhã desta quarta-feira (1º).\nPara o advogado, também não há fundamentos para justificar a prisão preventiva do ex-parlamentar.\n“Iram sempre colaborou com as investigações, respeitou todas as decisões judiciais e demonstrou de forma inequívoca sua boa-fé e compromisso com a verdade. Ele mantém plena confiança no sistema de justiça brasileiro e acredita que sua inocência será reconhecida ao final do processo”, completou.\nConforme a defesa, pelo processo tramitar em segredo de justiça, não poderá detalhar publicamente os “absurdos” atribuídos ao médico.