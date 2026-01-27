A defesa de Cleber Rosa de Oliveira, síndico do prédio onde a corretora Daiane Alves de Souza desapareceu em Caldas Novas, no sul goiano, disse em nota de esclarecimento nesta segunda-feira (26) que Cleber 'não é investigado e tem colaborado com a polícia'. Ainda conforme os advogados Luiz Fernando Izidoro e Daniel Gonçalves Santos, em relação ao histórico de conflitos entre o síndico e Daiane, 'esclarece-se que as divergências existentes sempre foram tratadas pelo Sr. Cleber dentro da estrita legalidade e da via institucional adequada, qual seja, o Poder Judiciário'.\nA defesa reitera que a inocência do Sr. Cléber será devidamente comprovada durante a instrução processual, momento em que ficará demonstrada a regularidade de sua atuação administrativa”, diz parte da nota (veja a nota completa ao final desta reportagem).