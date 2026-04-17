A defesa do influencer Raphael Sousa Oliveira, criador da página "Choquei", está com expectativa de que o Poder Judiciário análise ainda nesta sexta-feira (17) o pedido de soltura. Na quinta-feira (16), a Justiça havia decidido pela manutenção da prisão na sede da Polícia Federal (PF), em Goiânia, para o colhimento de mais informações, segundo o advogado Frederico Moreira. Raphael é alvo da operação da PF que apura um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que teria movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão.\nEm nota, Pedro Paulo de Medeiros, outro advogado do influencer, disse que acompanha o caso com confiança, segue atento “a todos os desdobramentos e espera que a decisão judicial seja proferida com a brevidade que o caso exige”.\nA defesa explicou que a Justiça determinou na quinta-feira a intimação do delegado federal para que preste informações, no prazo de 24 horas, sobre eventual necessidade de manutenção da custódia em razão de dúvidas relacionadas à investigação. Segundo ela, na sequência, foi aberto igual prazo para manifestação do Ministério Público Federal, antes do retorno dos autos para análise do juiz (veja a nota completa no final).