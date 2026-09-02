A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), após receber uma série de denúncias dos moradores da Avenida C-197, no Jardim América, impediu o corte de duas figueiras localizadas nas imediações da Igreja Videira, posicionadas exatamente na calçada do templo. A operação estava sendo conduzida pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), que dispunha de um parecer técnico baseado em vistoria realizada em 2025, pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), mostrando que as árvores foram envenenadas na época e que estavam mortas.\nConforme explicou ao POPULAR o delegado titular da Dema, Luziano Carvalho, o documento era muito antigo (outubro do ano passado, quase um ano) e o aspecto das árvores era saudável. Ele alega que, apesar dos agentes da Comurg portarem um parecer que autoriza o corte, a Dema tem plena autoridade para encerrar a operação caso suspeite que as árvores não estejam realmente condenadas ou que exista qualquer elemento irregular. O delegado também já iniciou um inquérito com o objetivo de descobrir os responsáveis pelo envenenamento das figueiras.