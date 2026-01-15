O delegado André Fernandes de Almeida, de Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia, que havia sido acusado por fraudes em boletins de ocorrência, foi inocentado pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). A Operação Iscariotes, na qual ele e diversos agentes da Polícia Civil foram alvos em 2021, investigou a suposta falsificação de dezenas de boletins de ocorrência de roubos de cargas. O objetivo do grupo seria obter indenizações de seguros.\nA defesa de André Fernandes, realizada pelos advogados Demóstenes Torres e Caio Alcântara, afirmaram ao POPULAR que, ao longo de mais de cinco anos, foram adotadas diversas diligências, incluindo busca e apreensão, quebras de sigilo e apuração interna na Corregedoria, “sem que surgissem provas contra o delegado”. Com a absolvição, a defesa disse que o caso deve prosseguir em relação a 13 investigados indicados no procedimento. Por não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu a defesa para que pudessem se posicionar.