-POP_DELEGADO_DESAPARECIDO_15_10_2025 (1.3324235)\nO delegado aposentado Samuel de Souza Lemos, de 87 anos, desapareceu após sair de casa, em Aparecida de Goiânia. Segundo o enteado do delegado, Enio Medeiros, o aposentado tem Alzheimer e não está acostumado a sair sozinho.\nÀs 10h20 desta quarta-feira (15), o enteado do delegado aposentado informou que o idoso foi encontrado com vida e sem ferimentos próximo a 2ª Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia.\nEle foi diagnosticado com Alzheimer em 2020. Já fugiu algumas vezes, por isso a gente começou a esconder as chaves das portas”, disse Enio ao POPULAR.\nSamuel Lemos desapareceu na última terça-feira (14), por volta das 17h30. Câmeras de segurança do condomínio onde ele mora registraram o idoso saindo do elevador, de camisa de botão azul e boné preto, depois passando pela portaria e descendo a rua (veja nas imagens acima).