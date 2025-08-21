MPGO investiga a prática dos crimes de organização criminosa, contratação direta ilegal, falsidade ideológica e lavagem de capitais (Divulgação/MPGO)\nO Ministério Público de Goiás (MPGO) investiga fraudes em contratações e desvio de recursos públicos destinados principalmente a reformas e obras em escolas da rede estadual de ensino. As investigações apontam que a organização criminosa, que seria liderada por um delegado da Polícia Civil e sua esposa, teria causado um prejuízo de mais de R$ 2,2 milhões aos cofres públicos.\nComo os nomes dos envolvidos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas até a última atualização deste texto.\nDurante as investigações, conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado da região Sul (Gaeco Sul), o MPGO descobriu que a organização criminosa teria expandido sua atuação para além das reformas em unidades escolares geridas por uma das suspeitas líderes do grupo, no âmbito da Coordenação Regional de Educação de Rio Verde.