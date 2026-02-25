O delegado Leonardo Sanches, de 44 anos, que ficou tetraplégico após sofrer um acidente na GO-330, entre Leopoldo de Bulhões e Silvânia, em julho de 2025, foi o primeiro paciente goiano a receber a polilaminina, substância ainda em fase de pesquisa que apresenta indícios de possível auxílio na regeneração em casos de lesão medular aguda. A cirurgia aconteceu no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia.\nNa última sexta-feira (20), O POPULAR noticiou em primeira mão que um paciente goiano recebeu, em 14 de janeiro deste ano, a polilaminina. Nesta terça-feira (24), uma reportagem da TV Anhanguera mostrou que o paciente em questão é o delegado. Na última semana, o neurocirurgião Bruno Cortes, responsável pelo procedimento, relatou ao POPULAR que, desde a cirurgia, o paciente já apresentou ganhos sensoriais e, recentemente, conseguiu se alimentar sozinho.