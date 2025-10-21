O delegado Carlos Alfama e o coronel da Polícia Militar Edson Luís Sousa Melo Rocha, conhecido como Edson Raiado, ambos afastados após discussão em rede social, são transferidos para novas funções. Ao POPULAR, o delegado confirmou, nesta terça-feira (21), que saiu da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), sendo alocado para a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc). Já Raiado foi transferido do Comando do Policiamento Rodoviário (CPR-PM) para a 8ª Seção do Estado-Maior Estratégico (PM/8), de acordo com a Polícia Militar (PM).\nEm nota, a Polícia Civil afirmou que todas as medidas administrativas, de caráter interno, já foram adotadas pelos órgãos competentes da Instituição. A Polícia Militar informou, em nota, sobre o cargo e destacou "que todas as medidas administrativas, de caráter interno, já foram adotadas pelos órgãos competentes da Corporação".