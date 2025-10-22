O delegado da Polícia Civil (PC) Carlos Alfama e o tenente-coronel da Polícia Militar (PM) Edson Raiado, que foram afastados dos cargos após discussão por rede social e transferidos para novas funções, iniciaram a briga após um homem acusado de feminicídio ser solto. O caso movimentou a web nos últimos dias após os dois trocarem fortes acusações.\nTodo o desentendimento começou quando Alfama publicou um vídeo em seu perfil analisando as falas de Danni Sales, promotor de Justiça de Bela Vista de Goiás, sobre a soltura de Jonas Alves de Sousa, de 28 anos, suspeito de feminicídio contra a namorada Nádia Gonçalves de Aguiar, de 47.\nVeja detalhes do afastamento dos dois na TV Anhanguera: Coronel e delegado são afastados após troca de acusações\nNa publicação, o delegado de polícia disse que a soltura de Jonas aconteceu devido ao prazo de flagrante, de 24 horas, ter se esgotado e não existir um mandado de prisão preventiva. Após a publicação, o coronel Edson Raiado criticou Alfama em um vídeo divulgado em seu perfil. O militar chegou a questionar a experiência do colega em operações policiais.