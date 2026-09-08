Karen de Souza Santos Proto e o marido, o delegado Dannilo Ribeiro Proto (Reprodução / Instagram Dannilo Proto)\nO delegado Dannilo Ribeiro Proto e a esposa dele, Karen de Souza Santos Proto, foram condenados a mais de 11 anos de prisão por participação em um esquema de fraudes de quase R$ 2 milhões em contratos para obras e serviços em escolas públicas de Goiás. Além dos dois, outras oito pessoas também foram sentenciadas (veja a lista abaixo). Os condenados ainda deverão pagar indenizações e multas para ressarcirem os cofres públicos. A decisão cabe recurso.\nDe acordo com a sentença proferida nesta terça-feira (8) pela juíza Placidina Pires, o esquema funcionou entre 2021 e 2024 e envolveu contratos de programas da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO), entre eles o Reformar, o Revisa Goiás, o Equipar e o 1008 – Educação Que Queremos.