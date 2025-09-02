Delegado Dannilo Proto (Reprodução / Instagram Dannilo Proto)\nO delegado Dannilo Ribeiro Proto e a esposa dele, Karen de Souza Santos Proto, foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) por fraudes de R$ 2,2 milhões em contratos de escolas de Rio Verde, no sudoeste goiano. Conforme a promotoria, o esquema funcionava por meio de empresas de fachada, fraudes em contratações públicas e lavagem de dinheiro, além do uso de cargos públicos para garantir a impunidade dos crimes.\nEm nota ao POPULAR, a defesa do delegado, representada pelos advogados Rogério Leal e Alan Cabral Júnior, disse ter tido acesso à denúncia e alegou que houve um “excesso narrativo fático-acusatório”. Acrescentou que irá demonstrar em juízo a ausência de elementos de prova, “bem como a inexistência de fundamentos que sustentem as imputações constantes na denúncia” (veja a nota completa no final da matéria). A reportagem não localizou a defesa de Karen para que pudesse se posicionar.