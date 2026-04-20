-ADVOGADA_PRESA_COCALZINHO (1.3399680)\nO delegado Christian Zilmon Mata dos Santos não poderá atuar em procedimentos, como prisões em flagrante, que envolvam a advogada Áricka Rosália Alves Cunha, decidiu a Justiça de Goiás. Ela foi presa pelo investigador após postar críticas de arquivamento de ocorrência. A determinação consta em decisão liminar concedida em habeas corpus impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO).\nO POPULAR entrou em contato novamente com a assessoria de imprensa da Polícia Civil de Goiás (PCGO) e com o delegado Christian Zilmon, por mensagem, na manhã desta segunda-feira (20), para que se posicionassem sobre a decisão judicial, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem. No último dia 16, a corporação informou "que o fato foi levado ao conhecimento da Superintendência de Correições e Disciplina da PCGO, que está tomando as providências".