O delegado Alexandre Bruno de Barros, um escrivão e um agente da Polícia Civil (PC) foram afastados por 90 dias da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar) por suspeita de desvio de cargas apreendidas em Goiás.\nDe acordo com apuração da TV Anhanguera, o Poder Judiciário investigou que o delegado Alexandre autorizava sem qualquer respaldo legal ou judicial que parte das cargas apreendidas pela delegacia fossem guardadas em galpões ilegais e depois revendidas.\nAo POPULAR, a defesa do delegado Alexandre Bruno de Barros informou que a Polícia Civil do Estado de Goiás não tinha infraestrutura própria para abrigar as cargas recuperadas pela Decar. Diante da omissão estrutural do Estado, o procedimento adotado na delegacia exigia que a própria vítima assinasse uma procuração expressa, conferindo poderes para que sua carga fosse destinada a depósitos privados até a conclusão dos trâmites legais.(Confira a nota completa ao final da matéria).