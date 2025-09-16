Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros nesta segunda-feira (15) em uma avenida de Praia Grande (SP), era o delegado que mais sabia sobre o PCC no país, afirmou o promotor Lincoln Gakiya, que também é jurado de morte pelo crime organizado.\nRuy era jurado de morte desde 2006 e acompanhou o desenvolvimento do Primeiro Comando da Capital quando galgava seu caminho até o maior cargo da polícia, avaliou Gakiya. O promotor do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo do Ministério Público de SP falou sobre o assunto em entrevista ao canal GloboNews.\nEle também foi responsável pela idealização de concentrar toda a liderança do PCC em um único presídio na cidade de Presidente Venceslau, o que irritou o crime. "Na minha opinião, ele era o delegado do país que mais entendia de PCC. Ele trabalhou nessas investigações desde o início. O doutor Ruy não se colocou nessa situação", afirmou.