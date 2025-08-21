O delegado Leonardo Sanches, de 44 anos, que ficou ferido após sofrer um acidente na GO-330, no trecho da rodovia entre Leopoldo de Bulhões e Silvânia, no sudoeste goiano, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) e foi transferido para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer). De acordo com boletim médico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), o delegado seguirá agora em processo de reabilitação na unidade de internação do hospital.\nA transferência aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (18), e na manhã desta quarta-feira (20), recebeu alta da UTI do Crer. A estagiária Ana Caroliny Siqueira, de 18, que também ficou ferida no acidente, segue em cuidados intensivos, internada na UTI do Hugo em estado grave, porém estável. De acordo com a SES-GO, ela não está mais sedada e tem apresentado evolução, com resposta a estímulos diversos.