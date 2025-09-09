Delegado Leonardo Sanches (Reprodução/TV Anhanguera)\nO delegado Leonardo Sanches, de 44 anos, que ficou ferido após sofrer um acidente na GO-330, agradeceu o carinho que tem recebido e pediu mais orações em áudio divulgado pela TV Anhanguera. Ele e a estagiária Ana Caroliny Siqueira, de 18, sobreviveram a um capotamento da viatura em que estavam com mais dois colegas, que morreram no local. O veículo deles se envolveu em uma colisão com um caminhão no trecho da rodovia entre Leopoldo de Bulhões e Silvânia, no sudeste de Goiás.\nEu queria agradecer a todos pelas orações, vibrações, energias e o apoio que está sendo dado para a minha família. Espero tão logo estar de volta à Silvânia. Continue rezando por mim, mandando energias positivas, que isso tem feito a diferença", contou Sanches.\nEm 18 de agosto deste ano, Sanches deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) e foi transferido para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia. Ana Caroliny, no final de agosto, também recebeu alta da UTI do Hugo, e seria transferida também para o Crer.