Delegado Leonardo Sanches (Reprodução/TV Anhanguera)\nO delegado Leonardo Sanches que ficou ferido em um acidente na GO-330, entre Leopoldo de Bulhões e Silvânia, recebeu alta nesta quinta-feira (25), segundo o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer). A estagiária Ana Caroliny Siqueira continua internada, sem previsão de alta. O acidente aconteceu em julho deste ano e matou o agente Ananias Batista e a estagiária Amanda Monteiro.\nEm nota, o Crer informou que Leonardo Sanches seguirá agora em tratamento para a segunda etapa, com a reabilitação ambulatorial, acompanhado pelas equipes médicas e multiprofissionais da unidade. Ana Caroliny continua em acompanhamento conforme plano terapêutico de reabilitação no hospital, sem intercorrências.\nEstagiária que sofreu acidente com viatura morreu na véspera do aniversário da mãe, diz tio