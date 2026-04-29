Delegado goiano foi encontrado morto em sua residência na cidade de Oeiras (PI); causa do óbito e circunstâncias do ocorrido ainda não foram esclarecidas pelas autoridades (Reprodução/Instagram Guilherme Tavares Escobar)\nNatural de Goiás, o delegado Guilherme Tavares Escobar Morgado, de 32 anos, foi encontrado morto dentro de casa nesta terça-feira (28), na cidade de Oeiras, no interior do Piauí. A causa da morte e as circunstâncias do ocorrido não foram divulgadas.\nO POPULAR entrou em contato com a Polícia Civil do Piauí, por e-mail, mas não teve retorno até a última atualização da matéria.\nGuilherme Tavares ingressou nas forças de Segurança Pública do Piauí em fevereiro de 2021. Atualmente, trabalhava como delegado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Oeiras, mas já havia atuado anteriormente nas delegacias das cidades de Pio IX, Gilbués e Picos, todas no Piauí.