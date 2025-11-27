-DELEGADO AFASTADO (1.3342730)\nO delegado Humberto Teófilo, da Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, disse que responde por processos na Corregedoria por ter mexido “com gente poderosa”, sem citar nomes ou entidades. Ele anunciou em um vídeo nas redes sociais que se afastará temporariamente do cargo para tratar de assuntos pessoais e se dedicar à defesa nos mais de nove processos. O retorno será em breve, segundo ele.\nVocês me acompanharam em Goiânia, sabem que eu não prendi só ladrão de galinha, eu mexi com gente poderosa, e isso faz com que a gente acabe respondendo a procedimentos não só na Corregedoria como também no próprio Poder Judiciário", relatou, acrescentando que aproveitará o tempo para ficar com a família.\nA Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou que o afastamento foi um pedido do próprio delegado por motivos pessoais, e, por isso, não irá divulgar nota sobre o caso.