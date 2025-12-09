-Humberto Teófilo_Senado (1.3347354)\nO delegado Humberto Teófilo lançou, na segunda-feira (8), sua pré-candidatura ao Senado pelo partido Novo. O ex-deputado estadual solicitou afastamento da Polícia Civil de Goiás no fim de novembro, quando alegou necessidade de cuidar de processos na Corregedoria da corporação e de assuntos pessoais.\nEstou tomando uma decisão muito importante, declarando aqui a minha pré-candidatura ao Senado... até porque nós estamos precisando de mais representantes da direita. Precisamos, sim, de um policial, conservador, cristão, que não fica em cima do muro, que tem coragem de falar e que tem posicionamento”, afirmou o delegado.\nDelegado Humberto Teófilo pede afastamento para cuidar de processos na Corregedoria e assuntos pessoais; vídeo\nDelegado Humberto Teófilo diz que responde processos na Corregedoria por ter mexido 'com gente poderosa'