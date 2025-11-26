-Vídeo afastamento delegado Humberto Teófilo (1.3342147)\nO delegado Humberto Teófilo, da Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, anunciou em um vídeo nas redes sociais que vai se afastar temporariamente do cargo. Ele usará o período para tratar de assuntos pessoais e se dedicar à defesa em mais de nove processos que responde na Corregedoria, segundo ele, por prisões que realizou quando atuava em Goiânia.\nVocês me acompanharam em Goiânia, sabem que eu não prendi só ladrão de galinha, eu mexi com gente poderosa, e isso faz com que a gente acabe respondendo a procedimentos não só na Corregedoria como também no próprio Poder Judiciário”, relatou.\nProcurada pelo POPULAR na manhã desta quarta-feira (26), a Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou que não vai divulgar nota sobre o caso, pois o afastamento foi um pedido do próprio delegado por motivos pessoais.