Mikhail Rocha e Menezes, de 46 anos, foi encontrado morto às margens da BR-153, em Goiás (Reprodução/TV Globo DF)\nO delegado da Polícia Civil do Distrito Federal Mikhail Rocha e Menezes, de 46 anos, que baleou a esposa e mais duas mulheres em Brasília, em 2025, foi encontrado morto em Goiânia. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) afirmou que investiga o caso.\nO corpo foi localizado na manhã desta sexta-feira (24), no Vila Jardim Vitória, em uma área de mata próximo ao Centro Cultural Oscar Niemeyer, de acordo com a PCGO. Segundo a corporação, foi solicitada “as perícias necessárias para o completo esclarecimento do caso”.\nEle estava afastado das funções desde outubro de 2025, em razão de medida cautelar, conforme apuração do g1DF. Em nota enviada ao g1, a PCDF lamentou o falecimento do delegado e se solidarizou com familiares, amigos e colegas de trabalho.