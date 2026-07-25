O delegado Henrique Berocan, que ganhou um desenho de uma menina, de 8 anos, durante a prisão do tio dela, contou que no momento foi surpreendente e precisou ter sensibilidade. Segundo o delegado, ele sempre se preocupa muito com situações como essa, onde envolve crianças, pois tem filhos e entende que é uma situação mais delicada. Emocionado, Berocan contou que vai guardar o desenho na sala do trabalho, mas principalmente no coração."Eu tentei acalmar a criança de todas as formas. Falei pra ela que a gente era do bem, que a gente não estava ali pra fazer mal a ninguém, que a gente estava só fazendo nosso trabalho", relembrou o delegado.\nAo POPULAR, o delegado ressaltou que o gesto de carinho ocorreu no momento em que os policiais deixavam a residência. Berocan destacou que, embora o cumprimento de mandados exija uma postura enérgica, a presença da garota demandou sensibilidade. O caso aconteceu na última terça-feira (21), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana.