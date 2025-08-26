Delegado Rafael Pareja (Reprodução/Instagram Rafael Pareja)\nO delegado Rafael Pareja que morreu após passar mal enquanto jogava beach tennis em Luziânia deixa um legado de honra e respeito, segundo a amiga dele Rafaela Mendes. Ao POPULAR, ela contou que o amigo era um exemplo raro de ser humano e profundamente empático.\nProfissional exemplar e sempre disposto, exercia sua função com competência e humanidade. Fora do trabalho era ainda mais admirável. Um marido presente, carinhoso e um pai dedicado de três filhos. Vivia com orgulho e amor por sua família. Sua partida repentina deixa um vazio imenso, mas também um legado de respeito, afeto e exemplo. Seu olhar era sempre voltado para o bem do outro e isso se refletia em cada gesto e em cada palavra”, afirmou Rafaela.\nEntenda o caso\nDelegado Rafael Pareja (Reprodução/Facebook Rafael Pareja)