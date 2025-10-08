Marco Antônio com a camisa de uma banda de Punk Rock brasileira; à dir., registro de guitarras que ele mantinha no seu perfil em uma rede social (Reprodução/Facebook de Marco Antônio)\nO delegado Marco Antônio Morbeck, que morreu de câncer no último final de semana, era um amante do rock e conseguiu se aposentar para se dedicar as bandas de música: TKZ e Calhordas, segundo um amigo próximo.\nEle era roqueiro. Inclusive, ele queria se aposentar e conseguiu, para se dedicar à banda de rock dele”, contou Mauro Emídio, em entrevista ao g1.\nEm fotos postadas em seu perfil do Facebook, o delegado Marco Antônio Morbeck mostrava sua paixão pelo gênero musical com imagens de alguns discos de vinil de artistas do rock internacional, incluindo a banda inglesa Motörhead, o músico e guitarrista americano Lou Reed e a banda estadunidense de punk rock Dead Kennedys.