-ADVOGADA_PRESA_COCALZINHO (1.3399680)\nO delegado Christian Zilmon Mata dos Santos, que prendeu a advogada Áricka Cunha em flagrante após ela reclamar de arquivamento de ocorrência, em Cocalzinho de Goiás, foi afastado e transferido para Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A informação está em portaria que foi obtida pela TV Anhanguera. O investigador já estava proibido pela Justiça de atuar em causa própria contra a advogada.\nO POPULAR entrou em contato com o delegado para um posicionamento, mas não teve retorno.\nConforme outra nova portaria, publicada após a dispensa do investigador, a Diretoria-geral da Polícia Civil ainda determinou que qualquer delegado que for vítima de um crime, não poderá atuar diretamente no inquérito.\n"Estabelecer que o Delegado de Polícia que for vítimal imediata de infração penal deverá observar, para fins de lavratura do respectivo Auto de Prisão em Flagrante Delito, o disposto no art. 107 do Código de Processo Penal e, reconhecida a suspeição, abster-se da presidência do procedimento policial, caso em que a situação flagrancial deverá ser apresentada ao superior hierárquico imediato”, descreveu a portaria.