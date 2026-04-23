(Arquivo pessoal / Áricka Cunha)\nO delegado Christian Zilmon, que prendeu a advogada Áricka Cunha, em Cocalzinho de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, será ouvido pela Corregedoria da Polícia Civil de Goiás. Ao POPULAR, ele afirmou que deve prestar esclarecimentos na manhã desta quinta-feira (23). Por decisão judicial emitida no domingo (17), o delegado está impedido de atuar em caso que envolva a defensora.\nNo dia 16, a corporação informou que o caso havia sido encaminhado à Superintendência de Correições e Disciplina da Polícia Civil de Goiás (PCGO), órgão responsável pela adoção das providências necessárias para apurar os fatos (veja íntegra do comunicado ao final da reportagem).\nO POPULAR entrou em contato novamente com a PCGO, nesta quinta-feira, por e-mail, para obter informações acerca da apuração contra o delegado, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem. O advogado de Áricka e nem ela também não responderam aos contatos.