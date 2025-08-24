O delegado Rafael Pareja morreu neste domingo (24), em Luziânia. Ele tinha 50 anos e sofreu infarto enquanto jogava beach tennis, segundo a assessoria da Polícia Civil. Informações sobre o velório e enterro ainda não foram divulgadas.\nRafael Pareja era titular na 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Luziânia. Em nota, a Polícia Civil lamentou a morte do delegado. “Que Deus conforte os corações de amigos e familiares neste momento difícil’.\nFabiano Câmara morre em Goiânia, aos 89 anos\nFundadora da confeitaria Sonho Meu morre em Goiânia\nDiretor-assistente de 'Emily em Paris' morre durante as gravações da série\nO Sindicato dos Delegados de Polícia (Sindepol) também publicou uma nota de pesar. “Nesse momento de dor, manifestamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos”.\nNas redes sociais, o prefeito de Luziânia Diego, Sorgatto (União), afirmou que Pareja era um profissional dedicado “que fará falta à corporação e à sociedade”.