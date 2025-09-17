A Rua 256, no Setor Leste Universitário, que liga a Avenida Anhanguera, no Terminal Praça da Bíblia, à Avenida Universitária, na Praça Tenente Veríssimo de Souza e Silva, deve se tornar um calçadão onde hoje é a pista no sentido Anhanguera-Universitária. A ideia partiu de iniciativa do Vila Nova Futebol Clube, cuja sede é na avenida, e tem como principal incentivador seu diretor de comunicação, Romário Policarpo (PRD), que também é vereador e presidente da Câmara de Goiânia e participou de reunião na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra).\nNão há definição sobre a realização do projeto, seu custo ou quando ocorrerá, mas a proposta é fazer o calçadão, que seria uma via só para pedestres, em um sentido da avenida e, no outro, fazer uma pista de mão dupla, com aumento da caixa viária a partir da supressão do canteiro central. Houve, inicialmente, um pedido para a Prefeitura realizar um projeto para o local, na tentativa de resolver o problema da avenida, que quando há jogos no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga é fechada por até seis horas.