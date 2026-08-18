Jornalista Delson Carlos Henrique ao lado da dentista Renata de Almeida (Reprodução / Instagram Delson Carlos e TV Anhanguera)\nA dentista Renata de Almeida Pedreira e Sousa virou ré pela morte do jornalista Delson Carlos Henrique de Lima Barros, em Goiânia. A decisão foi tomada pelo juiz Jesseir Coelho de Alcantara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri de Goiânia, e publicada nesta terça-feira (18). Renata é acusada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) de matar Delson a facadas e também de ferir a então companheira, Márcia Maria Carolly.\nO crime aconteceu no dia 24 de julho, em um apartamento no Setor Bueno. Em nota ao O POPULAR, o advogado Paulo Maia, que defende Renata, afirmou que o recebimento da denúncia é apenas uma etapa inicial do processo e não significa que a cliente seja culpada, e contesta qualificadoras apontadas pelo MPGO (confira a nota na íntegra ao final da matéria).