Maria Gabriella Dias Montalvão de Moraes morreu aos 24 anos (Reprodução / Instagram Cadef)\nA cirurgiã-dentista Maria Gabriella Dias Montalvão de Moraes, de 24 anos, morreu nesta terça-feira (29) após sofrer complicações depois do nascimento da primeira filha, em um hospital do Distrito Federal. Segundo relato da família ao POPULAR, a moradora de Formosa, no Entorno do DF, chegou a ter um momento com a bebê, que nasceu saudável.\nO irmão da dentista informou que o parto ocorreu tranquilamente. “Os médicos e o hospital fizeram um bom trabalho. Nós agradecemos”, afirmou Samuel Montalvão. O familiar, no entanto, não soube precisar qual complicação ocorreu e levou à morte da irmã. O POPULAR entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e aguarda retorno.\nMaria Gabriella havia se formado em odontologia no ano passado. Ela era casada e mãe da primeira filha, Maria Elisa. A dentista era filha da escritora Karla Dias Montalvão e do sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, Nagildo Montalvão.