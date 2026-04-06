(Reprodução / TV Anhanguera)\nO dentista Natal do Nascimento Pinto Filho, de 55 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (6) no telhado do consultório que trabalhava no Setor Campinas, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava no local há mais de três dias onde foi possivelmente eletrocutado.\nA Polícia Militar afirmou ao POPULAR que o profissional subiu na laje quando acabou a energia, ocasião em que aconteceu o acidente. O corpo foi descoberto após a família tentar contato com ele desde quinta-feira (2), mas sem retorno. O sogro foi ao consultório nesta segunda-feira e percebeu o mal cheiro.\nOs bombeiros disseram que foram acionados pela PM e localizaram o corpo do Natal estava no telhado da clínica, energizado.\nA Polícia Civil (PC) informou que a ocorrência está em andamento. A clínica levava o nome do dentista e descrevia especialidade em ortodontia e cirurgia.